Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

На складе в селе Белый Раст в Московской области ликвидировали открытое горение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС Подмосковья.
Сотрудники ведомства приступили к проливке и разборке конструкций, уточнили там.
Пожар на складе начался вечером 19 мая. По данным МЧС, загорелось одноэтажное металлокаркасное здание с мансардой. Как уточнил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, площадь возгорания составила около 5 тыс. кв. м. Он добавил, что угрозы для жилых домов и жизни людей нет.
В тушении пожара задействовали 64 человека и 23 единицы техники. Возгорание удалось локализовать к 22:35 мск. По данным МЧС, никто не пострадал.
