Главные новости к утру 20 мая 2026 года

Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа в Иране. Инициативу поддержали 50 сенаторов, в то время как 47 выступили против. Даже если обе палаты конгресса примут резолюцию, ожидается, что американский президент наложит на неё вето.