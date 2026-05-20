Главные новости к утру 20 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 мая 2026.
Путин назвал договор о добрососедстве с КНР основой сотрудничества
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Москвой и Пекином. Российский лидер назвал соглашение основой для развития сотрудничества двух стран по всем направлениям.
Сенат США одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа
Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа в Иране. Инициативу поддержали 50 сенаторов, в то время как 47 выступили против. Даже если обе палаты конгресса примут резолюцию, ожидается, что американский президент наложит на неё вето.
В Иране заявили, что США ждут «сюрпризы», если военные действия возобновятся
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что с учетом усвоенных уроков и полученных знаний Тегеран в случае возобновления военных действий на Ближнем Востоке сможет преподнести США новые сюрпризы. Он уточнил, что спустя месяцы после начала войны с Ираном конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды.
США планируют сократить военные обязательства перед НАТО на случай кризиса
Администрация президента США Дональда Трампа планирует уведомить союзников по НАТО о сокращении военных сил, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае кризиса, передает агентство Рейтер. В рамках новой модели страны-члены определяют резерв военных сил, которые могут привлекаться во время конфликта.
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома. Всего в течение ночи российские средства ПВО перехватили и сбили 273 украинских дронов над 20 регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей.