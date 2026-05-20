После матча с Зенитом Ростов занял десятое место в РПЛ

Ростов занял десятое место в РПЛ. Итоговое положение донского клуба зафиксировано в турнирной таблице. Для южан текущий футбольный сезон уже официально завершен.
Свой последний поединок желто-синие провели 17 мая на домашнем стадионе. В гости к ростовчанам приехал лидер чемпионата — питерский Зенит. Донская команда заранее гарантировала себе сохранение прописки в высшем дивизионе. Соперникам же для получения чемпионского титула нельзя было проигрывать.
Судьба встречи решилась в самом начале матча. На 14-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Александр Соболев реализовал удар. Игра завершилась со счетом один ноль в пользу гостей.
Благодаря этой победе питерцы гарантировали себе первую строчку и золотые медали. На втором месте расположился Краснодар, а на третьем — столичный Локомотив. Прямой вылет из лиги оформил клуб Сочи с 16 места. Сейчас в чемпионате проходят последние стыковые матчи за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.
