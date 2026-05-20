Красноярцы активно голосуют за скверы и парки для благоустройства

В Красноярске продолжается голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. В этот раз на выбор жителям представили 17 объектов в разных районах города.
В план благоустройства войдут восемь пространств, которые получат наибольшую поддержку жителей. На сегодняшний день в выборе территорий приняли участие уже более 115 тыс. человек, по ряду объектов борьба идет буквально за каждый голос.
По словам пресс-секретаря департамента ЖКХ и благоустройства администрации Красноярска Светланы Трушковой, программа «Формирование комфортной городской среды» хорошо знакома жителям города, а список территорий для голосования формировался на основе обращений самих красноярцев.
«Главная цель проекта — поощрять активность горожан и вовлекать как можно больше людей в принятие важных для Красноярска решений. Мы реализуем этот проект с 2017 года, и за это время были благоустроены порядка 100 общественных пространств — в том числе, например Центральная и Ярыгинская набережные, набережная Качи имени Пимашкова, парк Солнечная поляна. Поэтому в каждом районе на голосование ежегодно выставляются еще по 2−3 пространства от каждого района, которые чаще всего упоминали в обращениях горожане», — отметила она.
В Октябрьском районе на голосование вынесли два объекта — бульвар Ботанический и сквер «Уютный» на проспекте Свободный, 54. Пока лидирует бульвар Ботанический.
Исполняющая обязанности руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина отметила, что территория давно нуждается в обновлении:
«Этот бульвар появился еще в 2005 году. Он востребован у жителей: рядом находится оживленная дорога, школа, густонаселенный район. Пространству необходимы современное озеленение и новые малые архитектурные формы», — рассказала она.
Сами красноярцы также открыто говорят о необходимости благоустройства пространства. Жители Октябрьского района активно вносят свои предложения и делятся с представителями администрации пожеланиями относительно будущего проекта.
«Я очень рада, что наш бульвар хотят благоустроить. Мы с соседями часто здесь гуляем. В первую очередь хочется, чтобы дорогу привели в порядок и лавочки новые поставили. Думаю, получится красивая зона», — поделилась соображениями красноярка Валентина.
Напомним, голосование за объекты благоустройства стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Принять участие в нем могут все красноярцы старше 14 лет. Отдать голос за одно из 17 общественных пространств можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.