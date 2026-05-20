Время выбирать. Открыт целевой набор среди выпускников школ

Непростая задача стоит сегодня перед выпускниками школ — им предстоит определиться с будущей профессией и выбрать учебное заведение, где они получат необходимые знания.
Компания «Уралкалий» объявляет о начале целевого набора выпускников девятых и одиннадцатых классов для обучения в техникумах и университетах по востребованным специальностям.
Калейдоскоп специальностей.
Какие же направления предлагает компания? Выпускники одиннадцатых классов смогут выбрать специальности: «маркшейдерское дело», «горные машины и оборудование», «подземная разработка рудных месторождений», «электроснабжение», «геология», «химическая технология», «химия», «технологические машины и оборудование», «автоматизация технологических процессов и производств», «теплоэнергетика и теплотехника», «подвижной состав железных дорог», «эксплуатация железных дорог», «лечебное дело» и «стоматология».
Выпускникам девятых классов предлагается обучение по специальностям: «химическая технология неорганических веществ», «эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «маркшейдерское дело», «монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «технология аналитического контроля», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «сварочное производство», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», «электроснабжение» и «аппаратчик-оператор производства химических соединений».
Где постигать азы?
Студенты целевого набора могут получить высшее и среднее профессиональное образование в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Уральском государственном университете путей сообщения, Березниковском политехническом и Соликамском горно-химическом техникумах, а также других учебных заведениях.
На период обучения «Уралкалий» предоставляет целевым студентам техникумов и университетов ежемесячную стипендию, оплачиваемую производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях Компании, а также методическую помощь в подготовке учебных и дипломных проектов.
Иногородним студентам техникумов оплачивают проживание и питание. Выпускникам гарантируют рабочее место по специальности, выплату подъёмных при трудоустройстве, участие в жилищной программе, профессиональный и карьерный рост.
Заявления от выпускников школ, желающих стать целевыми студентами, принимаются до 10 июня в Березниках и Соликамске.