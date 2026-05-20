Этим летом школьники Хабаровского края вновь смогут стать участниками летних смен «Время юных героев». Проект реализует региональный филиал Центра «ВОИН» на базе детского оздоровительного лагеря «Мир Детства» в Хабаровском районе. В 2025 году в нем приняли участие 830 подростков региона, а всего в стране в 2025 году обучение прошли свыше 13 тысяч курсантов, составляет пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В Хабаровском крае проект реализуется с 2023 года и пользуется популярностью среди молодежи. Первая смена “Время юных героев” пройдет с 3 по 16 июня. В ней примут участие 145 курсантов. Ребята будут изучать тактическую и огневую подготовку, первую помощь, управление БПЛА и другие дисциплины. Уверен, эта смена станет для каждого из них важным шагом на пути личностного роста», — отметил директор филиала Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.
Участники смен изучают историю страны, традиционные ценности, встречаются с героями и ветеранами боевых действий, участвуют в культурных мероприятиях и патриотических кинопоказах. В программу также входят тематические занятия и соревнования.
В Хабаровском крае пройдут четыре летние смены «Время юных героев». Фото: Центр «ВОИН».
В этом году Центр «ВОИН» существенно обновил и расширил линейку образовательных программ для молодежи: на педагогическом совете под руководством директора Дмитрия Шевченко утверждены 14 новых курсов в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев». Вместо единой 72-часовой программы теперь действует многоуровневая система с базовыми и профильными направлениями, разделенными по степени сложности.
«Раньше у нас была одна программа для детских оздоровительных лагерей. Теперь мы значительно увеличили их количество, чтобы ребятам, уже прошедшим базовый курс, было интересно и полезно возвращаться к нам за новыми знаниями. Поэтому при активном участии филиалов мы создали принципиально новую структуру», — отметил председатель правления Центра, депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.
Новая модель включает два базовых уровня и 12 профильных направлений — от тактической и огневой подготовки до медицины, разведки, управления FPV-дронами и снайпинга. Каждая программа дополнена обязательной спортивной подготовкой. Предполагается, что курсанты смогут обучаться в системе Центра на протяжении нескольких лет, последовательно повышая уровень и расширяя компетенции.
В Хабаровском крае пройдут четыре летние смены «Время юных героев». Фото: Центр «ВОИН».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что недавно в Центре «ВОИН» была введена дополнительная общеразвивающая программа «Самооборона. 1 уровень», разработанная совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ). В нее входят базовые технические элементы, техника борьбы, приемы самообороны от вооруженного противника и комбинации освоенных приемов в парах. Программа рассчитана на курсантов в возрасте от 14 до 35 лет, ее объем составляет 36 академических часов. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию через формирование у курсантов осознания личной ответственности за защиту Отечества и готовности к служению Родине.
А до этого были утверждены четыре дополнительные общеразвивающие программы по спортивной подготовке «Спорт для смелых. Военно-спортивный курс». Они взаимосвязаны и являются ступенями в освоении целостной системы знаний, умений и навыков в области физической культуры и спортивной подготовки.
Напомним, Центр «ВОИН» создан в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина и сегодня работает в 21 регионе страны. За это время обучение здесь прошли более 120 тысяч курсантов, в том числе более 58 тысяч в 2025 году. В обучении курсантов задействовано около 400 инструкторов, в том числе Федерации боевого снайпинга России.