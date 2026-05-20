Каждый шестой руководитель заявил, что его трудно удивить новым вызовом

Завершилось исследование особенностей профессионального поведения руководителей Школы управления РБК. Это вторая его волна, проведенная на аудитории и партнерах РБК. Первая прошла в конце 2025 года при участии «Ромира» и была строго репрезентативной.
Большинство опрошенных второй волны в целом высоко оценивают свои компетенции. 70% считают себя достаточно подготовленными управленцами, однако признают наличие точек роста. Однако в первой волне исследования компетентными управленцами называли себя еще больше респондентов — 92%.
Во второй волне доля руководителей, которых вообще «сложно удивить какими-либо вызовами», меньше — 17% (против 28% в первой волне). В первой волне руководители в целом увереннее оценивали себя практически во всех аспектах профессиональной деятельности.
Школа управления РБК — образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.
Чем может быть обусловлена такая разница? Управленцы из первой волны (28%), готовые к любым вызовам, чаще принадлежали к конкретным сферам: государственное управление, гостиничный и ресторанный бизнес, а также культура, спорт и организация досуга. Во второй волне представителей именно этих отраслей среди респондентов меньше, что отчасти и объясняет значительное снижение показателя.
По словам экспертов, опрошенных РБК, уверенность в собственном профессионализме и способность противостоять любым вызовам появляется только благодаря опыту принятия трудных решений. Директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании Get Experts Анна Спирина говорит, что для нее управление — это не когда «все под контролем», а про способность принимать решения даже в нестабильной ситуации. «Что действительно укрепило мою уверенность — это не успехи как таковые, а опыт принятия сложных, порой болезненных управленческих решений в условиях неопределенности», — прокомментировала она.
Российская бизнес-среда сама по себе лучшая школа стрессоустойчивости: регулярная турбулентность и высокая неопределенность воспитывают руководителей, которых мало чем можно удивить.
Справка.
Первую волну исследования особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.
Целевая аудитория второй волны, проведенной Школой управления РБК, — сотрудники организаций, имеющие подчиненных (от одного и более) и руководителя. Объект исследования — вовлеченная цифровая аудитория РБК. Объем выборки — 2243 респондента.