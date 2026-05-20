В заповеднике Башкирии обнаружили редкую гадюку

На территории заповедника «Шульган-Таш» госинспектор Ильфак Байгазин встретил гадюку необычной окраски — с отчётливым голубоватым оттенком.
Как пояснил старший научный сотрудник заповедника Ильдус Нурмухаметов, речь идёт не о «голубой гадюке» как отдельном виде, а о вариации окраски обыкновенной гадюки.
«Вариации окраски гадюки обыкновенной допускают голубой цвет. Я встречал синюю, когда жил в Кашалях. Но был на лошади и не успел сфотографировать», — поделился учёный.
В заповеднике напомнили, что у гадюк встречается множество цветовых вариаций. Помимо классических тонов можно встретить: чёрных особей (меланистов) — почти полностью тёмных; светло-серых или песочных — отлично маскирующихся в песчаных местах; красноватых или кирпичных и даже почти белых альбиносов — крайне редкий вариант.
Голубоватый оттенок, по словам специалистов, также является редкой находкой. Такая окраска может быть результатом особенностей освещения (преломление света на чешуе), индивидуальных генетических вариаций или возрастных изменений.
В заповеднике подчёркивают: голубоватая окраска не делает змею опаснее. Она, как и все её сородичи, по-прежнему предпочитает избегать встреч с человеком.