Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске борцы края взяли 25 медалей на турнире с участием Карелина

В соревнованиях выступили около 200 спортсменов из России и Беларуси.

В Хабаровске спортсмены края завоевали 25 медалей на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе «Кубок мэра города Хабаровска», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Турнир прошёл в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из 25 регионов страны, а также борцы из Республики Беларусь.

Соревнования проходили в двух дисциплинах — греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года и вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Почётным гостем турнира стал трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по борьбе Александр Карелин.

По итогам соревнований спортсмены Хабаровского края взяли 25 наград. Особенно успешно выступили борцы вольного стиля — в 11 весовых категориях они завоевали 21 медаль, включая 8 золотых.

Ещё 4 медали принесли представители греко-римской борьбы: два золота, одно серебро и одна бронза. Победителями стали Игорь Дышловый и Максим Новгородов.

Отмечается, что победители турнира могут претендовать на присвоение звания мастера спорта России.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше