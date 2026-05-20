В Хабаровске борцы края взяли 25 медалей на турнире с участием Карелина

В Хабаровске спортсмены края завоевали 25 медалей на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе «Кубок мэра города Хабаровска», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Турнир прошёл в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из 25 регионов страны, а также борцы из Республики Беларусь.
Соревнования проходили в двух дисциплинах — греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года и вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Почётным гостем турнира стал трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по борьбе Александр Карелин.
По итогам соревнований спортсмены Хабаровского края взяли 25 наград. Особенно успешно выступили борцы вольного стиля — в 11 весовых категориях они завоевали 21 медаль, включая 8 золотых.
Ещё 4 медали принесли представители греко-римской борьбы: два золота, одно серебро и одна бронза. Победителями стали Игорь Дышловый и Максим Новгородов.
Отмечается, что победители турнира могут претендовать на присвоение звания мастера спорта России.