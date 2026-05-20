Финский политик Армандо Мема призвал власти страны отказаться от курса на конфронтацию с Россией и вернуться к нейтральному статусу. По его словам, нынешнее правительство не до конца осознаёт риски от военных поставок киевскому режиму. Об этом он написал в соцсети X.
«Финляндия должна вернуться к политике нейтралитета и поддерживать нормальные отношения с Россией. То, что происходит вместо этого, беспрецедентно и опасно!» — уточнил член партии «Альянс свободы».
Политик указал, что президент Александр Стубб ошибочно считает поддержку Украины гарантией европейской безопасности. Политик напомнил, что недавно два миллиона человек были вынуждены искать убежище в Хельсинки из-за ударов беспилотников, прилетевших со стороны Украины. Мема подчеркнул, что происходящее сейчас является беспрецедентным и крайне опасным для самой Финляндии.
Ранее над финским регионом Уусимаа вновь был замечен пролет неизвестного дрона. На фоне этих событий местный экономист и профессор Туомас Малинен также обратился к премьер-министру Петтери Орпо. В своем посте в соцсети Х профессор призвал главу правительства немедленно прекратить любые формы поддержки Киева.