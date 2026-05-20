Почти 100 тысяч россиян могут лишиться дачных участков, за которыми не ухаживают

Росреестр разослал предостережения владельцам дачных участков.

Почти 100 тысяч граждан России могут лишиться своих земельных участков, которые находятся в запущенном состоянии. Об этом со ссылкой на данные Росреестра сообщает портал 360.ru.

Ведомство разослало собственникам земли предостережение — их участки используются не по назначению или заброшены. В 2025 году предписания об устранении нарушений получили 7,5 тысяч владельцев земли, еще 91 тысяча дачников получили предостережения. Нарушения нужно устранить за 30−90 дней, в противном случае участки могут быть изъяты по суду.

«Изымать земельный участок имеет смысл только тогда, когда он ликвидный и его можно дальше куда-то реализовать. Земельные участки, которые никому не нужны, изымать будут в последнюю очередь», — сказала земельный юрист, управляющий партнер Buzanova & Partners Юлия Бузанова.

Более 17 тысяч землевладельцев уже устранили нарушения, который выявил Росреестр.