«Легкие сгорели»: мать убийцы Ермолинского рассказала о его смерти под чужой личиной

Сбежавший от правосудия самый разыскиваемый убийца Семен Ермолинский долгие годы скрывался в Белоруссии под чужим именем и строил карьеру писателя-фантаста. Мать мужчины Валентина Ермолинская рассказала, что он умер от последствий коронавируса.
— Семен стал довольно известным писателем. Творил под псевдонимом Андрей Миллер. Даже стримы проводил. Но всегда скрывал свое лицо. Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую. Причиной смерти стали последствия ковида. Легкие у него сгорели, — рассказала Ермолинская в беседе с «КП».
По ее словам, когда милиционеры обыскивали квартиру в Минске, они нашли не только поддельные документы, но и настоящий паспорт мужчины. Вся правда вскрылась после экспертизы ДНК, для которой мать убийцы сдала свои образцы.
В июне 2025 года МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников, за оказание помощи в поимке которых ведомство выплатит миллион рублей. Тогда ведомство исключило из него члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского.
