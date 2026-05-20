«Может вспыхнуть за секунды»: казахстанцев предупредили об опасности во дворах домов

Казахстанцам напомнили, что с началом летнего сезона на улицах и во дворах особую опасность представляет тополиный пух, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что тополиный пух, скапливающийся во дворах, на тротуарах и у зданий в городах Казахстана, может стать причиной пожара. Пух легко воспламеняется, и даже случайно брошенная спичка или окурок могут привести к серьезному возгоранию.

Особую опасность представляют поджоги пуха, которые дети воспринимают как развлечение. Огонь, распространяясь по пуху, может быстро перейти на машины, постройки и жилые дома.

Казахстанцам напомнили, что тополиный пух может вспыхнуть за секунды, а ущерб от возгорания может быть значительным.

Гражданам дали ряд рекомендаций:

  • Не проходите мимо, если видите поджог пуха.

  • Объясните детям, что игры с огнем могут привести к беде.

  • Убирайте скопления пуха, смачивайте его водой, не сжигайте.

  • Не курите и не разводите открытый огонь рядом с сухими участками и пухом.

