«Может вспыхнуть за секунды»: казахстанцев предупредили об опасности во дворах домов

В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что тополиный пух, скапливающийся во дворах, на тротуарах и у зданий в городах Казахстана, может стать причиной пожара. Пух легко воспламеняется, и даже случайно брошенная спичка или окурок могут привести к серьезному возгоранию.
Особую опасность представляют поджоги пуха, которые дети воспринимают как развлечение. Огонь, распространяясь по пуху, может быстро перейти на машины, постройки и жилые дома.
Казахстанцам напомнили, что тополиный пух может вспыхнуть за секунды, а ущерб от возгорания может быть значительным.
Гражданам дали ряд рекомендаций:
Не проходите мимо, если видите поджог пуха.
Объясните детям, что игры с огнем могут привести к беде.
Убирайте скопления пуха, смачивайте его водой, не сжигайте.
Не курите и не разводите открытый огонь рядом с сухими участками и пухом.