Стартовало прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом

Полеты осуществляет национальный авиаперевозчик Air Serbia.

Вчера, 19 мая, в Нижнем Новгороде приземлился первый самолет из Белграда. Теперь полеты в столицу Сербии станут доступнее. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.

Напомним, что выполнять рейсы между Нижним Новгородом и Белградом будет сербская авиакомпания «ЭйрСербия». Самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам. Пассажиры проведут в пути около трех часов.

«С сербами нас связывают давние дружеские и культурные отношения, а наш Нижний Новгород и сербский Нови-Сад являются городами-побратимами. Теперь дорога к друзьям и партнерам, в гостеприимную Сербию, станет быстрой и комфортной», — подчеркнул Юрий Шалабаев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также отметил, что новый маршрут имеет большой потенциал для делового, туристического, культурного и паломнического направлений.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в программе Дней Нижнего Новгорода в Минске поучаствовали почти 45 тысяч человек.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
