Стартовало прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом

Вчера, 19 мая, в Нижнем Новгороде приземлился первый самолет из Белграда. Теперь полеты в столицу Сербии станут доступнее. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
Напомним, что выполнять рейсы между Нижним Новгородом и Белградом будет сербская авиакомпания «ЭйрСербия». Самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и субботам. Пассажиры проведут в пути около трех часов.
«С сербами нас связывают давние дружеские и культурные отношения, а наш Нижний Новгород и сербский Нови-Сад являются городами-побратимами. Теперь дорога к друзьям и партнерам, в гостеприимную Сербию, станет быстрой и комфортной», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также отметил, что новый маршрут имеет большой потенциал для делового, туристического, культурного и паломнического направлений.
