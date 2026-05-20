В Красноярске отремонтируют дороги к Столбам, Торгашинскому хребту и Караульной горе

В Красноярске продолжается ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим местам. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Один из ключевых объектов этого года — улица Базайская. Она ведет к восточному входу в национальный парк «Красноярские Столбы», гранитному карьеру и Торгашинскому хребту. На участке от улицы Свердловской до здания № 373 специалисты заменят асфальт и бордюры, а также приведут в порядок тротуары. Сейчас подрядчик демонтирует старое покрытие и устанавливает новые бортовые камни. Продолжается ремонт и на улице Авиаторов. По этой магистрали жители и гости города добираются до острова Татышев. Сейчас рабочие занимаются переустройством разворотной петли в районе ТРЦ «Планета», а также фрезеруют старое дорожное покрытие. После завершения работ здесь должны повыситься безопасность движения и пропускная способность дороги. В ближайшее время начнется ремонт улицы Игарской, которая ведет к часовне Параскевы Пятницы на Караульной горе. На объекте обновят асфальт, бордюры и участки кольцевой развязки на пересечении с улицами Сурикова и Брянской. Кроме того, работы уже идут еще на десяти дорожных объектах города. Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Красноярске планируют отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели направлено около 1,5 млрд рублей.