В МВД рассказали, как мошенники развивают схемы с билетами

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мошенники пишут пользователю от имени театра, предлагая «отказные билеты», после чего направляют на сайт-клон и под предлогом сбоя системы вынуждают платить снова, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что злоумышленники отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах, например, в Telegram, особенно тех, кто активно комментирует постановки и жалуется на сложность выкупить билеты на желаемый спектакль.
«Найдя такого человека, мошенники пишут ему от имени театра, предлагая “отказные билеты”, направляя при этом ссылку на сайт-клон известного агрегатора, затем под предлогом сбоя системы вынуждают жертву платить снова», — говорится в сообщении.