Нижегородский аэропорт принял первый самолет из Белграда 20 мая

20 мая в нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова прибыл первый самолет из Сербии. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в телеграм-канале.
Напомним, что между Нижним Новгородом и Белградом запустили прямые рейсы. К их выполнению приступила авиакомпания Air Serbia. Нижегородцы могут долететь в Сербию за 3 часа и 50 минут. Авиамаршрут открыт для пассажиров дважды в неделю: по вторникам и пятницам.
«Нижний Новгород стал пятым российским городом в маршрутной сети Air Serbia. И особенно приятно, что именно Белград теперь связан с нашим регионом прямым рейсом», — отметил Глеб Никитин.
Губернатор напомнил, что Сербия является одним из ключевых партнеров региона. Власти сотрудничают в разных сферах, включая ИТ, образование, промышленность и т.д. Глеб Никитин выразил уверенность в том, что у рейса Нижний Новгород — Белград есть большой потенциал для развития делового, туристического, культурного и паломнического направлений.
Ранее мы писали, что в 2026 году нижегородцам стали доступны семь международных авиамаршрутов.