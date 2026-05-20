Мошенники взялись за театралов: как наживаются на любителях культурного отдыха

Министерство внутренних дел России зафиксировало новую схему обмана граждан: злоумышленники крадут деньги, выдавая себя за театры и предлагая так называемые «отказные билеты». Жертвам присылают фишинговые ссылки на сайты-двойники, после чего списывают средства. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Аферисты внимательно следят за посетителями театральных сайтов и профильных чатов, особенно в мессенджере Telegram. Их главная цель — пользователи, которые активно обсуждают постановки и жалуются на то, что им трудно купить билеты на нужный спектакль.
В ведомстве рассказали, как именно происходит обман. Найдя подходящую жертву, мошенники пишут ей от лица администрации театра и предлагают купить «отказные билеты». Они отправляют ссылку на поддельный сайт популярного агрегатора, а затем, ссылаясь на технический сбой, заставляют человека переводить деньги повторно.
Ранее KP.RU уже писал о похожем случае. Москвичка лишилась 32 тысяч рублей при попытке купить билеты онлайн в один из ведущих театров столицы.
В последние годы, а особенно в текущем сезоне 2025−2026 годов, в театрах наблюдается настоящий ажиотаж. Билеты на многие постановки, особенно редкие или с участием звездных артистов, раскупают за 15−30 минут после старта продаж. Именно этой театральной горячкой вовсю пользуются преступники.