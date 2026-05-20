Запуск 5G для бизнеса в России анонсировали на ЦИПР в Нижнем Новгороде

На ЦИПР обсудили будущее технологии 5G в России. 19 мая на XI ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде прошла сессия «Телеком 2.0. Связь как основа технологического лидерства», посвящённая перспективам внедрения 5G. Об этом сообщили ИА «Время Н».
Эксперты отметили, что тема 5G сегодня занимает второе место по популярности после искусственного интеллекта. По прогнозам известного оператора связи, получение частот для развёртывания сети ожидается уже в текущем году. В первую очередь технология появится в городах‑миллионниках и местах с высокой плотностью населения.
Согласно исследованию, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные сети 5G в ближайшие годы. Особенно активно технологию готовы использовать в горнодобывающей отрасли: 5G позволит автоматизировать процессы и внедрять роботов для повышения безопасности.
Технология позиционируется в первую очередь как решение для корпоративного сегмента. В отличие от 4G, 5G обеспечивает минимальную задержку передачи данных — это критически важно для промышленной робототехники и беспилотного транспорта.
Ключевые технологии, которые будут развиваться вместе с 5G:
искусственный интеллект и машинное обучение;
цифровые двойники процессов и активов;
промышленные IoT‑платформы (особенно в ЖКХ и энергетике);
промышленная робототехника и беспилотный транспорт.
Как ообщили представители известного оператора связи на ЦИПР, более тысячи базовых станций российского производства уже работают в сети. Оборудование включено в реестр российского ПО, среди него есть и базовая станция 5G.
Отдельное внимание уделяется кибербезопасности: частные сети позволяют хранить данные внутри предприятия, гарантируя их защиту. Представители отрасли уверены, что отечественные технологии не уступают зарубежным и будут совершенствоваться для обеспечения лидирующих позиций как в России, так и на глобальном рынке.
