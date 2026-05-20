Песков прокомментировал призыв Литвы атаковать Калининград

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявлением «на грани безумия» призыв Литвы атаковать Калининград.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть «средства», которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
«Это заявление на грани безумия», — сказал Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
