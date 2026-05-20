Удобство, функциональность, эстетика. Красноярск станет ещё комфортнее

Красноярск, поражающий туристов ухоженностью и благоустроенностью, преобразится ещё больше. К 400-летию в городе появятся новые объекты рекреации, ряд пространств усовершенствуют и озеленят, а часть устаревших конструкций демонтируют.
О том, какие территории ждёт качественное обновление, — в нашем материале.
Современная и стильная.
К осени 2026 года ул. Сурикова — одно из трёх поперечных направлений исторического центра, которые благоустроят в текущем сезоне, приобретёт более ухоженный и свежий вид. На её участке от пересечения с ул. Дубровинского до перекрёстка с ул. Марковского спрячут провода освещения под землю и сделают разноформатное покрытие.
Пешеходную зону сделают удобной для прогулок и оформят несколькими видами брусчатки, которые логически разделят тротуар на фасадную, транзитную, техническую части и зону озеленения. Планируется также обустроить гранитные понижения и установить новую уличную мебель.
Деревья, растущие с аномальным наклоном и не имеющие коры, уберут: вместо них вдоль всей улицы высадят крупномерные саженцы. Также зелёный фонд обогатят кустарниками и многолетними травянистыми растениями.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчики обновят два слоя асфальта проезжей части, дорожно-знаковую информацию и разметку.
На улице, расположенной в особой исторической зоне, наряду с масштабным ремонтом ведутся археологические работы: сейчас напротив храма демонтировано покрытие, установлены временные конструкции для исследователей, завезены новые гранитные бортовые камни.
Обновление ул. Сурикова проходит в рамках подготовки города к 400-летию.
Для детей и владельцев собак.
Преобразится к большому юбилею Красноярска и сквер Энтузиастов.
Устаревшие аттракционы и качели уступят место новому современному комплексу с травмобезопасным резиновым покрытием, балансирами, песочницей с навесом, игровыми объектами для дошкольников, панелями для тренировки логического мышления и скоростными стальными горками.
Появится в сквере и площадка для выгула собак с прочным металлическим ограждением. Она расположится со стороны Вузовского переулка. Благодаря расчётам специалистов Красгорпарка новый объект не вторгнется в зелёную зону, насаждения при его устройстве не пострадают.
Для питомцев на площадке сделают барьер, горку с нескользящим покрытием, установят элементы для слалома, игровой тоннель и мостик, а для их владельцев — сиденья. Появится и дог-бокс для сбора отходов.
В ходе подготовки к 400-летию в городе обновят целый ряд ранее благоустроенных общественных пространств, в числе которых локации на Ярыгинской и Центральной набережных, сквер Космонавтов и другие.
Уютный лес.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» доводят до совершенства и часть территорий общественного пространства «Преолес» в микрорайоне Преображенском.
Наряду с участками, уже использующимися горожанами для прогулок, здесь появятся рекреационные объекты, для чего будет проделана большая подготовительная работа по удалению поросли и аварийных деревьев.
За лето обустроят площадки для игр и спорта, памп-трек для любителей экстремального катания, полосу препятствий для тренировок на свежем воздухе, пешеходные и велодорожки — последние интегрируют в общий ландшафт. При проектировании территории учтут потребности маломобильных горожан, а также уделят особое внимание озеленению, чтобы подчеркнуть природный характер локации.
В 2025 году за благоустройство общественного пространства «Преолес» проголосовали 32 038 человек. Благодаря такой активности объект вошёл в план обновления в рамках федерального проекта, действующего по инициативе президента России. Решения, планируемые к внедрению, предварительно обсудили с жителями Красноярска.