Пять уголовных дел о незаконном хранении оружия и боеприпасов возбудили против кодинца

В Красноярском крае у 46-летнего жителя Кодинска обнаружили незаконное оружие и боеприпасы.
Полицейские установили, что мужчина хранит у себя дома карабин модели «Вепрь» и 110 патронов к нему; металлический вкладыш в гладкоствольное охотничье оружие 28 калибра, предназначенный для стрельбы спортивно-охотничьими патронами; а также 45 самозарядных патронов различного калибра и 1,2 кг пороха.
Арсенал изъяли. Мужчина пояснил, что он достался ему от отца.
В отношении кодинца возбудили пять уголовных дел о незаконном хранении оружия и боеприпасов: по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ. На время следствия фигурант заключен под стражу. Ранее он был судим за хранение наркотиков.
