Красноярцы смогут жаловаться на самокатчиков через чат-бот в МАХ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе создали специальный чат-бот для контроля соблюдения новых правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).
За первый день работы сервиса поступило более 40 обращений от горожан. Чаще всего жалобы касались неправильной парковки и брошенных электросамокатов, а также поездок вдвоем, сообщает мэрия.
По данным администрации, кикшеринговые компании оперативно реагируют на сигналы: самокаты перемещаются с нарушенных мест, а нескольким пользователям уже заблокировали доступ к сервису за несоблюдение правил.
Напомним, новые правила использования СИМ регулируют порядок размещения и эксплуатации электросамокатов как для компаний, так и для пользователей. В городе определено около 600 разрешенных зон парковки. За брошенный транспорт в неположенном месте дается до двух часов на его эвакуацию, после чего он может быть отправлен на штрафстоянку. В центральной части города введены ограничения на передвижение СИМ по ряду улиц, включая проспект Мира, улицу Маркса и улицу Ленина. Также предусмотрено перечисление средств от кикшеринговых компаний в городской бюджет за использование инфраструктуры.
