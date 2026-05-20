Красноярцы смогут жаловаться на самокатчиков через чат-бот в МАХ

Напомним, новые правила использования СИМ регулируют порядок размещения и эксплуатации электросамокатов как для компаний, так и для пользователей. В городе определено около 600 разрешенных зон парковки. За брошенный транспорт в неположенном месте дается до двух часов на его эвакуацию, после чего он может быть отправлен на штрафстоянку. В центральной части города введены ограничения на передвижение СИМ по ряду улиц, включая проспект Мира, улицу Маркса и улицу Ленина. Также предусмотрено перечисление средств от кикшеринговых компаний в городской бюджет за использование инфраструктуры.