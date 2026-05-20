За сутки в Ростовской области потушили пять пожаров

В Ростовской области погиб человек во время техногенного возгорания.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 19 мая, в Ростовской области ликвидировали пять пожаров. Об этом рассказали в региональном Главном управлении МЧС России.

Специалисты потушили четыре техногенных возгорания. Во время этих происшествий погиб человек. Также пожарные один раз выезжали на ликвидацию горящей сухой растительности.

Спасательные подразделения шесть раз привлекались для помощи участникам дорожных аварий. В ДТП удалось спасти одного пострадавшего. Всего в работах задействовали 64 человека и 16 единиц специальной техники.

Напомним, в ночь на 20 мая в четырех районах Ростовской области сбили БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 20 вражеских аппаратов. Дроны перехватили над землями Миллеровского, Шолоховского, Матвеево-Курганского и Чертковского муниципалитетов. Информация о разрушениях и раненых на земле пока не поступала. Глава региона призвал жителей сохранять осторожность.

