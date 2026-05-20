Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Граждане этой страны опередили россиян по числу поездок в Минск за медуслугами

Власти сказали, граждане какой страны чаще других приезжают в Минск за медуслугами.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме сказали, граждане какой страны опередили россиян по числу поездок в Минск за медуслугами, пишет БелТА.

По словам начальника отдела информации и связи «Медицинская инициатива», координатора медицинского туризма при комитете по здравоохранению Мингорисполкома Александра Труса, в Беларуси иностранцев привлекают безопасность пребывания в республике, высокое качество медицины, скорость оказания медицинской помощи и конкурентоспособные цены. За 2025 год Беларусь посетили в качестве медицинских туристов граждане 160 стран.

— В Минске первое место по количеству туристов за медуслугами занимают жители Казахстана, второе — граждане России, а третье — Боснии и Герцеговины, — рассказал чиновник.

Также за последний год увеличилось количество приезжающих из африканских государств, которые чаще всего приезжают в Беларусь за медуслугами офтальмологического профиля.

— Если раньше мы в основном работали с СНГ, то теперь охватываем весь мир, — констатировал Трус.

Еще власти назвали самые востребованные у иностранцев медуслуги в Беларуси.

Тем временем требования к санаториям стали жестче в Беларуси — что ждет отдыхающих.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше