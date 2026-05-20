Граждане этой страны опередили россиян по числу поездок в Минск за медуслугами

В Мингорисполкоме сказали, граждане какой страны опередили россиян по числу поездок в Минск за медуслугами, пишет БелТА.
По словам начальника отдела информации и связи «Медицинская инициатива», координатора медицинского туризма при комитете по здравоохранению Мингорисполкома Александра Труса, в Беларуси иностранцев привлекают безопасность пребывания в республике, высокое качество медицины, скорость оказания медицинской помощи и конкурентоспособные цены. За 2025 год Беларусь посетили в качестве медицинских туристов граждане 160 стран.
— В Минске первое место по количеству туристов за медуслугами занимают жители Казахстана, второе — граждане России, а третье — Боснии и Герцеговины, — рассказал чиновник.
Также за последний год увеличилось количество приезжающих из африканских государств, которые чаще всего приезжают в Беларусь за медуслугами офтальмологического профиля.
— Если раньше мы в основном работали с СНГ, то теперь охватываем весь мир, — констатировал Трус.
