Доходный дом дворянки Пеньковой снесли в центре Иркутска

Иркутск славится своими памятниками деревянного зодчества. Однако с каждым годом исторических домов становится всё меньше. В этот раз с землёй сравняли здание на улице Полины Осипенко, которое было частью усадьбы дворянки Марии Пеньковой, — это доходный дом со сдаваемыми квартирами, построенный в конце XIX века. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Исследовали за неделю.
О том, что Иркутск потерял ещё одно историческое здание, рассказали волонтёры проекта «Родные ставни». Они опубликовали в социальных сетях тревожные кадры того, как доходный дом разрушают с помощью экскаватора.
«Наши волонтёры наблюдают за разными участками в исторической части города, и снос дома Пеньковой заметили сразу, — рассказывает архитектор-реставратор, руководитель проекта “Родные ставни” Катерина Матель. — Для нас важно, чтобы люди, которые живут в городе, наблюдали за тем, что происходит. И, безусловно, это здание было очень важным для иркутской истории».
В службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области прокомментировали ситуацию со сносом исторического здания.
«Объект по адресу: город Иркутск, улица Полины Осипенко, 15 — был выявленным объектом культурного наследия. По результатам государственной историко-культурной экспертизы данный объект был исключён из списка памятников. Собственник здания принял решение о его сносе».
Историко-культурную экспертизу провели в марте 2025 года. Провела его приглашённый эксперт из Москвы Елена Федосеева. Для исследования ей потребовалась ровно неделя. В итоге специалист пришла к следующему заключению:
«Историко-архитектурный и градостроительный анализ объекта не выявил уникальных ценных особенностей объекта, подлежащих сохранению. Это, в свою очередь, не позволяет отнести его к памятникам истории, архитектуры и градостроительства. Таким образом, по сумме оценочных критериев, отражающих градостроительное, архитектурно-художественное, мемориальное значение объекта, можно сделать вывод об отсутствии историко-культурной ценности здания, архитектурно-художественной и мемориальной ценности, имеющей особое значение для истории и культуры города Иркутска и Иркутской области в целом».
Екатерина Матель отмечает, что историческое здание носило статус выявленного объекта культурного наследия. И экспертиза потребовалась, чтобы определить, можно ли отнести его к ОКН местного, регионального или федерального значения. Дом был жилым до августа 2019 года — тогда там произошёл серьёзный пожар, в котором погиб человек. После трагедии люди переехали в новые квартиры, а историческое здание постепенно обветшало без хозяев.
«Даже пока дом Пеньковой имел статус выявленного ОКН, собственник мог проводить работы и по консервации, и по реставрации, однако сделано этого не было, — отмечает специалист. — Принял ли решение о сносе прежний собственник или участок ранее был перепродан, нам неизвестно».
«Человейники» вместо истории?
Дом Пеньковой находится в границах так называемой Предмостной площади — это территория в границах улицы Николая Гаврилова, Цесовской набережной и подъездов к Глазковскому мосту. Застройка этого участка в советские годы вызывала серьёзные споры в архитектурной среде. Остались сведения о том, что здесь хотели возвести то группу жилых блоков переменной этажности со встроенной стоматологической клиникой, то 24-этажную гостиницу.
Однако эксперты Всероссийского общества охраны памятников и общественники отвергали эти проекты, поскольку они были неприемлемы для исторического облика Иркутска. Считалось, что именно этот район первым видят те, кто въезжает в центр города через Глазковский мост.
«Поползновений со стороны желающих построить там что-нибудь типовое было очень много — в Советском Союзе вообще было достаточно много ограничений насчёт архитектурных изысков, — вспоминал заслуженный строитель России Юрий Шкуропат, который с 1982 по 1990 год был председателем Горисполкома. — Но Предмостную площадь мы берегли».
Хаотичная застройка этой части города началась в 1990-е. Сначала появился высотный дом с пирамидальной башней, впоследствии в округе выросли многоэтажки. Постепенно «человейники» всё ближе «подкрадывались» к исторической застройке, и, возможно, в скором будущем они и вовсе её поглотят.
«Такие дома важны для сохранения целостной средовой застройки, — отмечает Катерина Матель. — У каждого района Иркутска есть своя ценность, и конкретно эта территория является знаковым местом — именно по этим кварталам у туристов и создаётся первое впечатление о городе. Однако сейчас так называемая Предмостная площадь выделяется в первую очередь хаотичной современной застройкой. Ранее там была вполне чёткая линия деревянных домов, которые, увы, постепенно сменились многоэтажками. Сейчас здесь осталась ещё пара исторических зданий — мы опасаемся, что их постигнет та же участь, что и дом Пеньковой. Сейчас, чтобы увидеть по-настоящему уникальное архитектурное наследие Иркутска, нужно знать, где искать. А желание заниматься этими самыми поисками, увы, есть не у каждого».