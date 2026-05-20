Прописку казахстанцев закрепят в электронном адресном регистре

Депутаты Парламента на совместном заседании палат 20 мая 2026 года приняли во втором чтении проект Конституционного закона РК «Об административно-территориальном устройстве». Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Депутат Сената Али Бектаев отметил, что документ включает нормы, определяющие виды административно-территориальных единиц — области, районы, города, села и другие. Также устанавливаются полномочия государственных органов в данной сфере.

«Законом предусматриваются более четкие правовые критерии для рассмотрения вопросов, связанных с административно-территориальными единицами. Данный подход предусматривает принятие решений исключительно на основе показателей социально-экономического развития за определенный период. Кроме того, исходя из требований цифровизации, закрепляются полномочия по учету и регистрации административно-территориальных единиц и их границ в информационной системе “Адресный регистр”», — сказал сенатор.

По его словам, закрепление норм административно-территориального устройства на уровне Конституционного закона обеспечивает стабильность и устойчивость территориальной организации Казахстана, а также формирует устойчивую правовую основу для деятельности органов государственного управления.

Ранее депутаты Парламента приняли во втором чтении проект Конституционного закона РК «О президенте Республики Казахстан».