Уроки физкультуры в России станут одинаковыми

В российских школах начнет действовать единая учебная программа по физической культуре. Министерство просвещения уже утвердило этот документ, о чем сообщил его руководитель Сергей Кравцов. Чиновник также отметил, что ведомство занимается подготовкой учебника по данному предмету.
До этого в стране разработали проект нового образовательного стандарта для учащихся 10−11 классов. Согласно информации РИА Новости, в перечень включено 16 обязательных дисциплин: русский язык, математика, история, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.
Предметы, которые изучаются по выбору, например родной язык или второй иностранный, возможно вводить лишь при желании учеников или их родителей, а также если школа располагает соответствующими ресурсами.
МРОТ хотят поднять до 60 тысяч: в Госдуме предложили революционное повышение зарплат и пенсий.