Раскрыта одна из тем обсуждения Путина и Си Цзиньпина: о чем говорили политики

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом официальных переговоров обсудили занятия спортом. Об этом сообщает РИА Новости.
По окончании торжественной встречи двух лидеров и российской делегации на площади Тяньаньмэнь главы Росси и КНР направились в Дом народных собраний. По пути на традиционную церемонию фотографирования, Путин и Си Цзиньпин обсудили спорт.
«Это хорошо. Полезно для здоровья», — перевел слова китайского лидера сопровождающий глав государств переводчик.
Напомним, глава России приехал в КНР по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина. Его рабочий визит рассчитан на два дня — 19 и 20 мая. Отмечается, что политики за это время должны подписать несколько важных документов, в том числе декларацию о многополярном мире.
