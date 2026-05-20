Украина демонстрирует двойные стандарты, нанося удары по Запорожской атомной электростанции и одновременно осуждая Иран. Соответствующее заявление в своем аккаунте в социальной сети Х опубликовал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По словам политика, МАГАТЭ ненадлежащим образом информирует об угрозах безопасности в Запорожье. По его словам, Киев ежедневно атакует объекты АЭС, находящиеся под контролем России, но при этом требует от международного сообщества осуждения действий Тегерана.
«Двойные стандарты в международном праве — вот в чем проблема», — подчеркнул политик, призвав Украину немедленно прекратить атаки беспилотников вблизи атомных электростанций.
16 мая украинский беспилотник рухнул вблизи энергоблоков Запорожской АЭС. Как писал KP.RU, ранее также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ никак не отреагировало на инцидент.