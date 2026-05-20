В Иркутске готовятся отметить 85-летие Октябрьского округа

С 30 мая по 10 июня на разных площадках проведут около 30 мероприятий для детей и взрослых. В формате дворовых праздников предусмотрены творческие мастер-классы, игровые программы с аниматорами, конкурсами и призами, а также спортивные эстафеты. Они состоятся в микрорайонах Солнечный, Байкальский и Крылатый, в городке ИВАТУ, на бульваре Постышева, на островах Юность и Вилюйский, во дворах жилых домов на улицах Трилиссера, Дыбовского, Станиславского, Седова, Депутатская и других. Организаторами выступают комитет по управлению Октябрьским округом и депутаты городской Думы с участием ТОС.