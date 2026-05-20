В Иркутске готовятся отметить 85-летие Октябрьского округа

Они пройдут под лозунгом «Люблю Октябрьский!» в рамках юбилейных событий по случаю 365-летия Иркутска. Основные торжества запланированы на 30 и 31 мая.
Главной площадкой первого дня станет сквер на бульваре Постышева. Здесь 30 мая с 16:00 до 22:00 пройдет праздник «От юбилея округа к юбилею города!». Подготовлены концертные и игровые программы с участием творческих коллективов Иркутска, мастер-классы педагогов Центра детского творчества «Октябрьский». Также будут работать выставка детских рисунков «Октябрьский: настоящее и будущее», интерактивные площадки, ярмарки, предусмотрены конкурсы с розыгрышами призов. В завершение вечера на сцене выступит Zammer MC (Анатолий Заммер).
31 мая с 11:00 на стадионе «Авиатор» запланирован масштабный спортивный праздник «Юбилейная эстафета дружбы!». В нем примут участие общественные организации, ТОС, предприятия и учреждения, семьи Октябрьского округа. Акцент в программе сделают на мастер-классы по разным видам спорта. Их проведут представители Городского спортивно-методического центра, Центра единоборств «Октябрьский» и Центра «Патриот». Гостей мероприятия также ждут показательные выступления от спортивных секций и клубов Иркутска. На стадионе будут представлены стенды с информацией о достопримечательностях округа.
«85-летие округа — значимое событие. Октябрьский богат талантливыми людьми и традициями. Нам есть кем и чем гордиться. Все вместе мы подготовили праздничную программу, которая будет интересна для каждого жителя. Наш юбилей совпал с 365-летием Иркутска, поэтому мероприятия не ограничатся двумя днями, а будут идти почти две недели», — отметил глава округа Георгий Комаров.
С 30 мая по 10 июня на разных площадках проведут около 30 мероприятий для детей и взрослых. В формате дворовых праздников предусмотрены творческие мастер-классы, игровые программы с аниматорами, конкурсами и призами, а также спортивные эстафеты. Они состоятся в микрорайонах Солнечный, Байкальский и Крылатый, в городке ИВАТУ, на бульваре Постышева, на островах Юность и Вилюйский, во дворах жилых домов на улицах Трилиссера, Дыбовского, Станиславского, Седова, Депутатская и других. Организаторами выступают комитет по управлению Октябрьским округом и депутаты городской Думы с участием ТОС.
Как сообщает пресс-служба мэрии, все праздничные мероприятия будут анонсировать в социальных сетях Октябрьского округа.
