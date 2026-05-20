«Прогулка превращается в испытание»: жители Алматы пожаловались на нашествие мошек

Жители Алматы заметили в городе большое количество мошек, которые мешают спокойно ходить по улицам. В акимате причину нашествия насекомых пока не установили, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Жители Алматы уже несколько дней массово жалуются на нашествие мошек в городе. Свои возмущения по этому поводу они активно высказывают в соцсети Threads.

«Алматы, это что вообще происходит? Город захватили мошки. Они везде: в глазах, волосах, кофе, воздухе. Кто-нибудь знает, почему так?» — написала пользователь fetissiani.

«Алматы заполонила мошкара. Невозможно ходить по улицам. В чем проблема? Забыли обработать деревья?» — отметил rauanimangaliyev.

«Все алматинцы уже заметили нашествие мошек или только мне кажется… По улице Достык стало невозможно спокойно гулять! Они буквально везде: летят прямо в лицо, залетают в нос и глаза. Обычная прогулка превращается в какое-то испытание. Интересно, кто-нибудь вообще следит за этой ситуацией и занимается обработкой города, или нам теперь все лето ходить, отбиваясь от мошек?» — возмутилась baqytjanova.

Корреспондент NUR.KZ обратился в акимат Алматы, чтобы выяснить причины большого количества мошек в городе и узнать, как с ними ведется борьба.

«В целях установления причин сложившейся энтомологической ситуации Управлением экологии и окружающей среды Алматы направлены запросы в профильные научно-исследовательские организации, в том числе в Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева, для проведения комплексного обследования территорий города. По итогам лабораторных и полевых исследований будут подготовлены научно обоснованные заключения и рекомендации по методам борьбы и профилактики», — ответили в пресс-службе акимата.

Там же добавили, что на основании полученных данных будут приняты соответствующие меры реагирования. Ситуация находится на постоянном контроле.