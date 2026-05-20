В Хабаровске из-за провала коллектора перекрыли перекрёсток Краснореченской и Богачёва

Мэр Хабаровска пообещал восстановить движение за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на пересечении улиц Краснореченской и Богачёва начались срочные восстановительные работы. Причиной стало разрушение старого ливнёвого коллектора. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, нарушение работы ливневой канализации привело к серьёзным последствиям для дорожного покрытия. Устранить проблему без вскрытия дороги невозможно. Глава города поставил задачу полностью восстановить движение на этом участке в течение недели.

«Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть привычный ритм жизни и обеспечить безопасность на дорогах», — заявил Сергей Кравчук.

Сейчас на месте работают бригады, которым предстоит заменить разрушенный коллектор и привести дорогу в нормативное состояние. Перекрёсток Краснореченской и Богачёва — один из оживлённых в городе, поэтому временные неудобства затронули многих автомобилистов.

Мэр также обратился к хабаровчанам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и поблагодарил за терпение. Информация об объездных путях и сроках завершения ремонта будет обновляться по мере поступления данных от дорожных служб.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru