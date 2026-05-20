В России хотят продолжить борьбу со «схемой Долиной»: могут измениться правила продажи квартир

После громкого решения Верховного суда по «делу Долиной» казалось, что покупателей жилья надежно защитили от мошеннических схем. Однако на практике люди по-прежнему рискуют остаться без квартиры и без денег. Теперь Госдума решила взяться за правила продажи квартир. Подробности стали известны KP.RU.
В Госдуме предложили выход: оформлять куплю-продажу только у нотариуса, но для этого нужно менять законодательство.
Зампредседателя профильного комитета Владимир Самокиш сообщил, что главное — гарантировать покупателю возврат денег при отмене сделки. По его словам, сумму можно вносить на депозит суда или использовать банковский аккредитив, и только потом Росреестр должен возвращать квартиру продавцу.
«Способы обеспечить исполнение денежных обязательств есть: нужную сумму можно внести на депозит суда или нотариуса, на банковский аккредитив», — уточнил депутат KP.RU.
При этом адвокат Максим Пешков пояснил, что пока что единственным достижением после резонансного «дела Долиной» стало применение судами двусторонней реституции. По словам эксперта, теперь продавцу возвращают квартиру, но покупателю совершенно непонятно, как получить обратно свои средства. Адвокат добавил, что суды часто ставят право на единственное жилье продавца выше аналогичного права покупателя.
После решения Верховного суда сторона продавцов стала чаще ссылаться на статью 177 Гражданского кодекса. В ней говорится, что сделку можно отменить, если человек в момент подписания был «не в себе», однако четких критериев этого состояния в законе нет. Судьи полагаются на экспертизу, выводы которой порой расходятся с заключениями психиатров до сделки.
Напомним, что «схема Долиной» — народное название ситуации, когда человек под влиянием мошенников, либо делая вид, что стал жертвой аферистов, продает свое жилье. Позже под предлогом, что его обманули, требует через суд квартиру обратно.
«Схема Долиной» по-прежнему актуальна: количество пострадавших исчисляется уже тысячами.