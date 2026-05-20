В России хотят продолжить борьбу со «схемой Долиной»: могут измениться правила продажи квартир

После решения Верховного суда сторона продавцов стала чаще ссылаться на статью 177 Гражданского кодекса. В ней говорится, что сделку можно отменить, если человек в момент подписания был «не в себе», однако четких критериев этого состояния в законе нет. Судьи полагаются на экспертизу, выводы которой порой расходятся с заключениями психиатров до сделки.