В Иркутской области мошенники за два дня похитили более 6 млн рублей

IrkutskMedia, 20 мая. В Иркутской области за последние два дня зафиксирована серия мошенничеств, в результате которых пострадали восемь человек, а общий ущерб превысил 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полиция напоминает, что аферисты используют разные схемы — от звонков «спецслужб» до фейковых интернет-магазинов и ссылок в мессенджерах.
Так, в Братске 32-летний мужчина стал жертвой мошенников после общения в приложении для знакомств. Собеседница прислала ссылку для покупки билетов в театр, после перехода по которой со счёта списали 16 тысяч рублей. Билеты он так и не получил.