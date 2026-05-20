Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании Морского совета в Ростове

18 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании Морского совета. Основной задачей нового органа станет развитие регионального судоходства и модернизация портовой инфраструктуры.
В числе ключевых направлений работы — укрепление позиций Российской Федерации в акватории Азовского моря, создание конкурентоспособных транспортных судов, строительство судов смешанного плавания класса «река‑море», развитие яхтенного туризма и поддержка рыбохозяйственного комплекса региона. Контроль за деятельностью Морского совета возложен на заместителя губернатора, министра транспорта Алёну Беликову.
Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в квартал, а организационное обеспечение его работы поручено региональному министерству транспорта.