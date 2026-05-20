Девятилетняя девочка-партизанка из Артемовска заклинила башню танка ВСУ. Об этом ТАСС рассказал отец ребенка.
По его словам, напротив их дома украинские военные ставили свои танки. А так как это происходило часто, они разговаривали и входили в доверие, и девочка попросилась залезть в танк. При этом сам ребенок рассказала, что не помнит технических подробностей, но ей удалось заклинить башню.
Отец ребенка также рассказал, что украинские солдаты не решились пустить девочку в танк. Они через некоторое время отправились на задачу на неработающей башне, и их подбили. Мужчина уточнил, что всё это происходило, когда украинская группировка находилась в Артемовске.
