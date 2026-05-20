Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области отразили атаку 30 беспилотников

Атаку 30 БПЛА отразили в Нижегородской области, никто не пострадал.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Атаку 30 беспилотников отразили над Нижегородской областью, падение обломков вызвало горение на двух промышленных объектах в Кстовском районе, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Ночью и в утренние часы в Нижегородской области сбито 30 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», — написал Никитин в своем канале на платформе «Макс».

По словам губернатора, сейчас ведется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента.

«Школы района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу», — добавил глава региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше