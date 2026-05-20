В Нижегородской области отразили атаку 30 беспилотников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Атаку 30 беспилотников отразили над Нижегородской областью, падение обломков вызвало горение на двух промышленных объектах в Кстовском районе, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Ночью и в утренние часы в Нижегородской области сбито 30 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», — написал Никитин в своем канале на платформе «Макс».
По словам губернатора, сейчас ведется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента.
«Школы района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу», — добавил глава региона.