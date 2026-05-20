Руководство прибалтийских стран ослеплено ненавистью к России и делает безумные заявления. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о наличии у НАТО средства для атаки на военную инфраструктуру Калининградской области.
«Это заявление на грани безумия», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Прибалтийские страны действительно маниакально антироссийские. Эта “антироссийскость” застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран», — добавил Песков.
Он также считает, что к выпадам такого рода не стоит относиться серьезно. «То есть политики настолько оголтелые вряд ли способны на какие-то продуманные изощренные действия. Это хорошо», — сказал он.