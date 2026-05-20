Терапевт Фомин рассказал, почему жара превращает людей в психов

Высокая температура может негативно сказаться на психическом состоянии людей, особенно офисных работников. Под воздействием жары в организме происходят изменения, которые влияют на работу мозга. Врач-терапевт, к.м.н. Евгений Фомин рассказал, что жара может вызывать сбой в работе нейромедиаторов, что приводит к повышенной выработке кортизола и адреналина, а также к снижению уровня серотонина.
Кроме того, жара нарушает цикл сна, что приводит к дезорганизации. В условиях повышенной температуры мозг не успевает пройти все фазы сна, оставаясь в поверхностных стадиях и не достигая глубокой фазы, необходимой для полноценного восстановления. Это может привести к усталости и снижению концентрации внимания.
Ещё одним негативным последствием жары является гипогидратация мозга. Даже небольшое обезвоживание (около двух процентов от веса тела) может привести к сгущению крови, что затрудняет её циркуляцию и снижает поступление кислорода и глюкозы в мозг. Это может вызвать проблемы с концентрацией, планированием и эмоциональным контролем, делая человека более импульсивным и раздражительным.
Чтобы справиться с негативными последствиями жары, врач в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дал несколько рекомендаций:
1. Пейте воду регулярно. Обезвоживание может ухудшить настроение и концентрацию внимания. Лучше всего пить обычную воду каждые 30−40 минут. Избегайте кофе и сладких газированных напитков, которые могут усугубить ситуацию.
2. Обеспечьте свежий воздух в офисе. Если в помещении душно, попросите установить кондиционер или вентиляцию. Не терпите жару, так как это может привести к перегрузке психики.
3. Дайте мозгу отдых. После обеда закройте глаза и просто отдохните в тишине. Это поможет снизить раздражительность и улучшить общее самочувствие.
4. Избегайте конфликтов. Если коллега стал раздражительным, не вступайте в спор. Скажите ему, что вам нужно выйти на несколько минут, чтобы выпить воды. Это поможет избежать конфликта и сохранить спокойствие.
