В Самаре покажут оперу «Иоланта»

18 июня в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича исполнят авторскую версию Юрия Башмета оперы Петра Чайковского «Иоланта».
«“Иоланта” — последняя опера русского гения. Она наполнена любовью — божественной, родительской и человеческой, лишена отрицательных персонажей и традиционного конфликта. Наш музыкальный спектакль — это сочетание лучших фрагментов из оперы и монологов самого автора о необходимости любить, о миссии музыки в мире, наполненном шумом и хаосом», — рассказали организаторы.
Постановка пройдет в рамках V Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области.