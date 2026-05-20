Стоп, мигрень! Как определить, почему болит голова?

По статистике, каждый второй житель планеты испытывает головные боли. Но врачи-неврологи считают, что на самом деле каждый человек хоть раз в жизни сталкивается с этой проблемой. А вот причины болей бывают разные. В каких случаях можно обойтись подручными средствами, а при каких симптомах необходимо показаться врачу?
Разные виды.
Головные боли различают, в первую очередь, по их локализации. То есть по тому, где именно у человека находится источник боли. Например, при диффузной локализации болит вся голова. Бывают случаи, когда болит только половина.
Также головные боли подразделяют на первичные и вторичные.
«Среди первичных головных болей очень распространена мигрень, — говорит заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики ПГМУ им. Е. А. Вагнера, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова. — Когда у человека болит половина головы. Она характерна для детского и юношеского возраста. У мальчиков мигрень начинается в 5−7 лет, у девочек — с 11−12 лет (в пубертатном периоде)».
Головная боль напряжения — ещё один вид из разряда первичных — охватывает всю голову. Пациенты жалуются, что ощущают словно бы тяжёлый шлем или обруч, который давит.
«Вторичные головные боли могут иметь более узкие локализации. Например, если причина в гайморите, то болеть будет в области лица, при фронтите болит область лба», — поясняет Юлия Каракулова.
В этом случае врачи советуют направлять лечение на первичный очаг. Необходимо выяснить, что именно приводит к головной боли. Для этого необходимо обратиться к специалисту, чтобы он поставил верный диагноз. Самолечение здесь чревато упущенным временем.
«Врач проведёт необходимые обследования и назначит лечение согласно клиническим рекомендациям», — пояснил главный внештатный детский лор-врач Минздрава Пермского края, заведующий лор-отделением № 2 КДКБ Александр Шишкин.
В некоторых случаях головная боль может быть признаком опасного заболевания. Такого как энцефалит или менингит.
«Чаще всего это головная боль, которая возникла впервые и имеет высокоинтенсивный характер. Это разрывная, острая боль», — поясняет невролог.
Важно исключить кровоизлияние в мозг или инфекционные заболевания мозга. Для этого нужно экстренно обратиться за медицинской помощью, вызвать скорую.
«Пациента привозят в стационар, проводят обследования и находят причину этой острой головной боли, назначают лечение», — говорит специалист.
Причины такого состояния могут быть разные.
«Как правило, это гнойные заболевания ЛОР-органов, менингиты, внутричерепные осложнения, которые являются уже жизнеугрожающими, — предупреждает Александр Шишкин. — В этом случае в течение двух часов необходимо пациента прооперировать и спасти ему жизнь. Важно отметить, что вся помощь оказывается бесплатно. По полису ОМС».
Светобоязнь и тошнота.
Примерно четверть всех жителей планеты страдает мигренью. Начинается всё в детстве. По статистике, девочки болеют мигренями в три раза чаще, чем мальчики.
Мигрени могут сопровождаться не только болью, но и дополнительными симптомами. Например, у пациента могут быть светобоязнь, звукобоязнь, тошнота и рвота.
«Если диагноз уже установлен, то при приступе пациент применяет те рекомендации, которые уже были прописаны доктором. Если человек обращается за помощью впервые, то его обследуют, а по итогам дают рекомендации как по купированию приступов, так и по профилактическому лечению, если эти приступы повторяются часто», — говорит Юлия Каракулова.
Если от мигрени страдают 25% людей, то с головной болью напряжения сталкиваются больше 95% жителей. Причиной этого состояния могут быть эмоциональное, мышечное или другое перенапряжение. Такие головные боли встречаются как у детей, так и взрослых.
«Когда дети долго сидят за гаджетами или за книгой, возникает напряжение мышц тыла шеи. Это приводит к головной боли, которая распространяется, как шапочка», — поясняет Юлия Каракулова.
В этой ситуации врачи чаще всего дают рекомендации немедикаментозного характера. Для профилактики специалисты советуют соблюдать режим труда и отдыха, не сидеть долго в одном положении, каждые 40 минут делать перерывы на небольшую зарядку. Неслучайно в школе есть перемены между уроками. Это необходимо, чтобы дети успевали подвигаться между периодами неподвижного сидения.
«В Пермском крае есть проект “Школа — территория здоровья”. Он предполагает активные перемены с танцами. Потому что современные школьники готовы и на переменах сидеть на одном месте с гаджетом», — рассказывает Юлия Каракулова.
В целом специалисты настаивают, что ребёнок должен проводить в сутки не более двух часов за гаджетами. Ведь устаёт не только шея, но устают глаза, снижается зрение.
«Очень полезны настенные офтальмотренажёры, с помощью которых в школах проводят зарядку для глаз. Она очень простая. Дети переводят взгляд по точкам тренажёра, что снимает спазм аккомодации. Это профилактика головных болей и снижения остроты зрения», — говорит невролог.
Наследственность играет роль?
По словам специалистов, риск развития мигрени выше у тех детей, родители которых страдали от этого заболевания.
«Наследуется тип биохимии человека, чувствительность рецепторов к возбуждающим факторам окружающей среды. Если, например, у мамы бывают мигрени, то в 25% случаев у детей тоже будет такая проблема. Если болеют оба родителя, то риск для детей увеличивается до 50%», — говорит Юлия Каракулова.
Если мигрень у человека наследственная, то её проявления начинаются в раннем возрасте.
«По наследству передаётся тип реакции на триггерные моменты. Возбуждающими факторами, которые стимулируют приступы мигрени, является, например, недосыпание. Это может быть эмоциональное перенапряжение, даже положительное. То есть ребёнок сильно обрадовался — и это спровоцировало головную боль. Ещё одним сильным стимулятором мигрени являются продукты питания, которые содержат тирамин (цитрусовые, бананы, шоколад, сыр, бобовые)», — поясняет невролог.
Другие головные боли, по словам специалиста, гораздо реже передаются по наследству.