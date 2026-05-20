В минобре Прикамья назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026

Министерство образования и науки Пермского края перечислило самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году, сообщает ИА «Текст».
В пятёрку лидеров вошли обществознание, информатика, биология, физика и химия. Перечень популярных дисциплин по сравнению с прошлым годом не изменился. 56% школьников выбрали профильную математику. Как правило, юные пермяки отдают предпочтение предметам, которые нужны для поступления на промышленные специальности.
Всего на участие в ЕГЭ в регионе зарегистрировано 10 799 человек. Среди них 9 508 выпускников текущего года, 1 038 человек, окончивших школу в прошлые годы, 196 студентов колледжей и техникумов, 54 десятиклассника и трое тех, кто не сдал экзамены в предыдущие годы.
Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзамена по математике. Завершится всё 19 июня — в этот день выпускники будут писать иностранные языки.
