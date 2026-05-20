Юбилей с размахом. Нефтяники подарят Прикамью тысячи деревьев

Дни рождения все отмечают по-разному. Кто-то принимает подарки и закатывает шикарный праздник. А кто-то одаривает других. Например, компания «ЛУКОЙЛ» в честь своего 35-летнего юбилея запустила грандиозный проект и подарит жителям страны 35 тысяч деревьев. Пермский край присоединился к проекту. Также нефтяники проводят и другие экоактивности в регионе.
«Чисто. Весна!».
Говорят, что у всех, кто родился на пермской земле, любовь к лесам и природе в крови. Наследники древней пармы — местные жители — сами немного хранители леса. Здесь рождается множество добрых и полезных проектов, которые мигом подхватывают люди.
Поэтому, когда на заправках «ЛУКОЙЛ» стали проходить акции «Чисто. Весна!», клиенты с радостью присоединились. И вот уже привычные субботники превратились в настоящие праздники с песнями и подарками.
Например, на АЗС при въезде в Чернушку состоялся концерт Максима Хрулёва, прошла лотерея с розыгрышем подарков от социальных предпринимателей. Была организована экологическая акция по озеленению: любой желающий мог оплатить посадку дерева через специальное мобильное приложение, получив взамен стопроцентный кешбэк баллами.
«Акция “Чисто. Весна!” проходит уже не в первый раз, и каждый год всё больше народу присоединяется к ней. Весна — это время, когда мы делаем территорию вокруг себя чище, а в этом году ещё и садим деревья! “— рассказала директор Центра внешних коммуникаций “Прикамье” ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ” Ольга Суднева.
Кстати, посадить дерево клиенты АЗС могли не только виртуально. Участвуя в викторине, многие выиграли саженцы туи. Разместив в соцсетях видео и фото о том, как их высаживали, можно было поучаствовать и в медиаконкурсе.
«Посажу эту тую у родителей. Они также занимаются посадкой деревьев. На участке уже растут ёлки. Мне кажется, туя будет хорошо смотреться между ними!» — рассказал один из победителей викторины Данил Кудрявцев.
Ещё одна масштабная «зелёная» акция в Прикамье — «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию». В разных уголках региона более 60 коллективов школ и учреждений дополнительного образования вышли на экосубботники в рамках конкурса «Чисто. Весна — это реально». Участники самых массовых весенних уборок получат в подарок от нефтяников теннисные и шахматные столы.
Рябиновая аллея.
Пермский край активно включился и в общероссийский экопроект «Создаём новый лес — 35 тысяч деревьев».
В 2025 г. при поддержке лукойловцев в Чернушке появился современный сквер Нефтяников. Чтобы сделать его более уютным, молодые специалисты высадили аллею из 35 рябин. Это часть общероссийского экопроекта к 35-летию компании «ЛУКОЙЛ». Каждое молодое дерево для нового леса отображается на специальном счётчике, установленном на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве.
Кстати, саженцы для экологических акций в Пермском крае выращивают воспитанники Центра дополнительного образования «Дар» в Кунгурском округе. Несколько лет назад Центр выиграл грант Конкурса социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа». В этом году воспитанники Центра стали победителями регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «ПОДРОСТ». Юные экологи представили жюри совместные с лукойловцами проекты «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» и «Город нефтяников — город цветов», в рамках которых в Прикамье вырастили более 5 тысяч деревьев и кустарников.
Нефтяники с большой ответственностью относятся к экологическому направлению и мероприятиям по сбережению природы, а жители всё больше и больше вовлекаются в этот процесс.