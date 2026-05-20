ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода завершили месячник по благоустройству

По результатам месячника, было проведено 74 субботника с участием более 1,8 тыс. жителей. С территорий многоквартирных домов вывезено около 10,8 тыс. кубометров мусора. Высажено более 196 кустарников и деревьев. Очищено свыше 4,2 млн квадратных метров газонов. Вывезено и распилено более 6,3 тыс. единиц сухих веток и древесных остатков.