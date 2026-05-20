ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода завершили месячник по благоустройству

Домоуправляющие компании Канавинского, Приокского, Советского, Нижегородского и Московского районов подвели итоги месячника по благоустройству, проходившего в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс‑служба Ассоциации ДУКов.
За полтора месяца специалисты домоуправляющих компаний выполнили масштабный комплекс работ по наведению порядка во дворах и на придомовых территориях после зимнего периода. Ежедневно проводились уборка территорий, обновление элементов благоустройства, приведение в порядок контейнерных площадок, газонов, ограждений и малых архитектурных форм.
По результатам месячника, было проведено 74 субботника с участием более 1,8 тыс. жителей. С территорий многоквартирных домов вывезено около 10,8 тыс. кубометров мусора. Высажено более 196 кустарников и деревьев. Очищено свыше 4,2 млн квадратных метров газонов. Вывезено и распилено более 6,3 тыс. единиц сухих веток и древесных остатков.
Для благоустройства дворов и детских площадок завезено 930 кубометров нового песка, а также плодородный грунт для озеленения и сезонных посадок. В работах задействовано более 100 единиц специализированной техники.
Работы по благоустройству и содержанию придомовых территорий в Нижнем Новгороде продолжаются на ежедневной основе.