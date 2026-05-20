Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода завершили месячник по благоустройству

Работы по благоустройству и содержанию придомовых территорий в Нижнем Новгороде продолжаются на ежедневной основе.

Домоуправляющие компании Канавинского, Приокского, Советского, Нижегородского и Московского районов подвели итоги месячника по благоустройству, проходившего в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс‑служба Ассоциации ДУКов.

За полтора месяца специалисты домоуправляющих компаний выполнили масштабный комплекс работ по наведению порядка во дворах и на придомовых территориях после зимнего периода. Ежедневно проводились уборка территорий, обновление элементов благоустройства, приведение в порядок контейнерных площадок, газонов, ограждений и малых архитектурных форм.

По результатам месячника, было проведено 74 субботника с участием более 1,8 тыс. жителей. С территорий многоквартирных домов вывезено около 10,8 тыс. кубометров мусора. Высажено более 196 кустарников и деревьев. Очищено свыше 4,2 млн квадратных метров газонов. Вывезено и распилено более 6,3 тыс. единиц сухих веток и древесных остатков.

Для благоустройства дворов и детских площадок завезено 930 кубометров нового песка, а также плодородный грунт для озеленения и сезонных посадок. В работах задействовано более 100 единиц специализированной техники.

Работы по благоустройству и содержанию придомовых территорий в Нижнем Новгороде продолжаются на ежедневной основе.