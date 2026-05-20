Сергей Кравчук: Финансирование проектов ТОС в 2027 году будет увеличено в полтора раза

В администрации Хабаровска подвели итоги приема заявок на городской конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений. Совещание, посвященное поддержке проектов ТОС, провел вице-мэр Денис Митрофанов. В обсуждении приняли участие председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, начальник отдела развития ТОС министерства внутренней и информационной политики правительства края Ольга Приходько и начальник управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации краевого центра Сергей Худенев, сообщает пресс-служба администрации.
«В 2026 году на городской конкурс ТОС поступило 217 заявок, что на 73 проекта больше, чем в 2025-м. Такой прирост свидетельствует о высокой вовлеченности горожан в процесс благоустройства своих придомовых территорий. Наибольшее количество инициатив направили жители Индустриального района — от них поступило 77 заявок. Также высокую активность проявили активисты Центрального района с 42 проектами, Краснофлотского — с 39, Кировского — с 33 и Железнодорожного района, представившие 25 инициатив», — говорится в сообщении.
По результатам экспертной оценки победителями признаны 32 проекта на общую сумму почти 32 миллиона рублей, из которых запрашиваемые средства бюджета чуть менее 20 миллионов рублей. При этом собственные средства, которые граждане направили на софинансирование — чуть более 12 миллионов рублей. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на постоянной основе подчеркивает, что народные инициативы необходимо поддерживать.
«Мы видим, что ТОС стали реальной силой, способной преображать жизнь в каждом дворе. Чтобы поддержать инициативы граждан, мною принято решение увеличить финансирование городского конкурса грантов в полтора раза. С 2027 года объем средств вырастет с нынешних 20 до 30 миллионов рублей. Это позволит воплотить в жизнь еще больше полезных идей. Также отмечу, что колоссальную поддержку в развитии ТОС оказывает правительство Хабаровского края во главе с губернатором Дмитрием Викторовичем Демешиным. Напомню, по инициативе губернатора на поддержку ТОС в рамках регионального конкурса выделено полмиллиарда рублей», — сказал Сергей Кравчук.
Во время рабочей встречи вице-мэр Хабаровска Денис Митрофанов акцентировал внимание на эффективности механизма грантов.
«ТОС — это самый короткий путь от идеи жителя до ее воплощения. Рост числа заявок на 73 единицы за год подтверждает, что люди верят в этот инструмент и видят реальный результат. Мы продолжаем активно работать, чтобы хабаровские территориальные общественные самоуправления чаще побеждали как в городском, так и в краевом конкурсе. У Хабаровска есть большой потенциал в этом направлении», — рассказал вице-мэр Денис Митрофанов.
«В этом году мы наблюдаем качественный рост: проекты ТОС стали значительно масштабнее. Люди запрашивают более крупные суммы на то, чтобы сделать серьезные преобразования в своих дворах, и город готов поддерживать такие амбиции», — прокомментировал начальник управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации Хабаровска Сергей Худенев.
Председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов отметил высокую гражданскую ответственность участников городского и краевого конкурсов грантов.
«Мы поддерживаем вектор, заданный администрацией города по развитию территориальных общественных самоуправлений. Ведь ТОС позволяют жителям напрямую влиять на то, что происходит в их дворах. Люди лучше всех знают, какие проблемы нужно решать в первую очередь: где обустроить детскую площадку, как организовать досуг для молодежи и старшего поколения. Немаловажно, что жители готовы вкладывать не только свои идеи, но и собственные средства для того, чтобы их дворы стали комфортными и красивыми. Это говорит о зрелости нашего общества», — сказал Андрей Белоглазов.
Ольга Приходько, представляющая профильное министерство края, добавила, что Хабаровск остается флагманом движения ТОС в регионе.
«Городские и краевые программы по поддержке ТОС позволяют реализовывать необычные и сложные проекты. Мы продолжим взаимодействовать с администрацией города и другими муниципалитетами, чтобы помочь жителям обустроить их придомовые площадки», — сообщила Ольга Приходько.
Награждение победителей городского конкурса среди территориальных общественных самоуправлений пройдет в торжественной обстановке 21 мая в Городском дворце культуры. Церемония будет приурочена к празднованию Дня ТОС.