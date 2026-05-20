Донские ученые создали "карточки" собачьих эмоций

По мнению директора Института живых систем ДГТУ, профессора Алексея Ермакова, новый способ выявления тревожности очень востребован не только для «домашнего» исследования питомцев, но и в подготовке служебных, поисковых собак, а также собак-поводырей. Также с его помощью может оцениваться способность бездомных собак к адаптации в условиях приюта или нового дома.