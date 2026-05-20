В Хабаровске «Амурские волны» соберут семь военных оркестров страны

В Хабаровске старт подготовки к XIV Международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны» выходит на финишную прямую — до начала события остаётся меньше недели. Об этом сообщает министерство культуры Хабаровского края.
В этом году фестиваль соберёт семь лучших военных оркестров страны. В город приедут коллективы из Москвы и других регионов, включая Центральный военный оркестр Министерства обороны России, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова и 21-й военный оркестр Московского военного округа.
«В Хабаровск приедут лучшие военные оркестры России, утверждены семь участников… К нам едут сильнейшие участники “Спасской башни”, и это замечательно, что музыкальная традиция продолжается, объединяя поколения и даря яркие эмоции жителям и гостям региона», — сообщили в министерстве культуры края.
С 25 по 31 мая в городе запланировано 15 концертов. Выступления пройдут в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом Дворце дружбы «Русь», а также на площадке Хабаровской краевой филармонии.
Открытые концерты оркестров можно будет услышать в городских парках — «Динамо», имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, имени Ю. А. Гагарина, а также на Комсомольской площади. Главные дефиле-представления пройдут на Площади Славы и в «Платинум Арене».
Всего в программе — 15 концертов, включая плац-концерты и сольные выступления. Зрителям обещают как современные композиции, так и традиционные военные марши.
Фестиваль «Амурские волны» проводится в Хабаровске с 2012 года по инициативе генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Организаторами выступают Министерство обороны РФ, правительство Хабаровского края и администрация города.
В 2025 году концерты фестиваля вживую и онлайн посмотрели более 115 тысяч зрителей. Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля и министерства культуры края.