Открыть полноценное движение по улице Выставочной готовятся в Хабаровске

Поворот налево с улицы Выставочной на улицу Краснореченскую вскоре станет возможен для хабаровских автолюбителей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данном перекрестке специалисты убрали разделяющие встречные потоки леера, а значит реконструкция нового дорожного участка подходит к финалу.
Регулировать движение будут светофоры — ранее их уже установили на будущем перекрестке.
Напомним, к созданию дороги-дублера Флегонтова в краевой столице приступили в прошлом году. По задумке, улица Выставочная должна соединить две ключевые магистрали города — улицы Краснореченскую и Павла-Морозова и улучшить трафик движения в густонаселенном микрорайоне.
Выполнена Выставочная улица в асфальтобетонном исполнении, всего более 500 метров дороги. Также здесь оборудовали тротуары, систему водоотведения, установили знаки и опоры освещения на всем протяжении.
— Общая стоимость реконструкции составила порядка 50 миллионов рублей, работы удалось провести в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — отметили в городской администрации.
Ранее в мэрии Хабаровска также уточняли, что завершить работы — нанести дорожную разметку и открыть полноценное движение — планировалось в мае.