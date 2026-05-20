Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открыть полноценное движение по улице Выставочной готовятся в Хабаровске

Для этого на участке по улице Краснореченской уже убрали отбойники.

Источник: Хабаровский край сегодня

Поворот налево с улицы Выставочной на улицу Краснореченскую вскоре станет возможен для хабаровских автолюбителей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данном перекрестке специалисты убрали разделяющие встречные потоки леера, а значит реконструкция нового дорожного участка подходит к финалу.

Регулировать движение будут светофоры — ранее их уже установили на будущем перекрестке.

Напомним, к созданию дороги-дублера Флегонтова в краевой столице приступили в прошлом году. По задумке, улица Выставочная должна соединить две ключевые магистрали города — улицы Краснореченскую и Павла-Морозова и улучшить трафик движения в густонаселенном микрорайоне.

Выполнена Выставочная улица в асфальтобетонном исполнении, всего более 500 метров дороги. Также здесь оборудовали тротуары, систему водоотведения, установили знаки и опоры освещения на всем протяжении.

— Общая стоимость реконструкции составила порядка 50 миллионов рублей, работы удалось провести в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — отметили в городской администрации.

Ранее в мэрии Хабаровска также уточняли, что завершить работы — нанести дорожную разметку и открыть полноценное движение — планировалось в мае.