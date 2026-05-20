Красноярские спортсмены завоевали семь медалей чемпионата России по панкратиону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сочи завершился чемпионат России по панкратиону. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 51 региона страны.
Представители красноярской Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили завоевали семь медалей. В классическом панкратионе чемпионом России в весовой категории до 71 кг стал Темур Мамедов. Серебро в весе до 92 кг выиграл Орхан Алиев, бронзу в категории свыше 100 кг завоевал Дмитрий Андрюшко.
В традиционном панкратионе золотую медаль в категории до 92 кг взял Руслан Кайбулин. Бронзовыми призерами стали Заюндин Сулейманов (62 кг), Давид Миндиашвили (92 кг) и Саид-Мухаммед Гутаев (100 кг).
По итогам командного зачета сборная Красноярского края заняла третье место, сообщили в министерстве спорта региона.